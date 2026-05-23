Fontaine(s) Cirque Médiathèque de Chorges Chorges

Chorges

Fontaine(s) Cirque

Médiathèque de Chorges 21 rue du Fein Chorges Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Et si la fontaine du village devenait une scène à ciel ouvert ? La Cie Zid propose une redécouverte originale du patrimoine local…

.

Médiathèque de Chorges 21 rue du Fein Chorges 05230 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 53 93 30 mediatheque@mairie-chorges.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What if the village fountain became an open-air stage? Cie Zid proposes an original rediscovery of local heritage…

L’événement Fontaine(s) Cirque Chorges a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon