Présentation de saison 2026-2027 du théâtre La Passerelle Médiathèque de Chorges Chorges
Présentation de saison 2026-2027 du théâtre La Passerelle Médiathèque de Chorges Chorges mardi 23 juin 2026.
Chorges
Présentation de saison 2026-2027 du théâtre La Passerelle
Médiathèque de Chorges 21 rue du Fein Chorges Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 18:00:00
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
Présentation de la saison 2026-2027 du théâtre La Passerelle.
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Médiathèque de Chorges 21 rue du Fein Chorges 05230 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 53 93 30 mediatheque@mairie-chorges.fr
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English :
Presentation of La Passerelle’s 2026-2027 season.
L’événement Présentation de saison 2026-2027 du théâtre La Passerelle Chorges a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon
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