Présentation de saison 2026-2027 du théâtre La Passerelle Médiathèque de Chorges Chorges

Chorges

Présentation de saison 2026-2027 du théâtre La Passerelle

Médiathèque de Chorges 21 rue du Fein Chorges Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 18:00:00

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Présentation de la saison 2026-2027 du théâtre La Passerelle.

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Médiathèque de Chorges 21 rue du Fein Chorges 05230 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 53 93 30 mediatheque@mairie-chorges.fr

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English :

Presentation of La Passerelle’s 2026-2027 season.

L’événement Présentation de saison 2026-2027 du théâtre La Passerelle Chorges a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon