Fête de la musique Place du Fort Chorges

Chorges

Fête de la musique

Place du Fort Place Lesdiguières Chorges Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 16:00:00

fin : 2026-06-20 00:00:00

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-21

À l’occasion de la Fête de la Musique, deux jours de concerts, d’animations et de convivialité au cœur du village.

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Place du Fort Place Lesdiguières Chorges 05230 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 50 60 30 communication@mairie-chorges.fr

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English :

For the Fête de la Musique, two days of concerts, entertainment and conviviality in the heart of the village.

L’événement Fête de la musique Chorges a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon