Fête de la musique Place du Fort Chorges
Fête de la musique Place du Fort Chorges samedi 20 juin 2026.
Chorges
Fête de la musique
Place du Fort Place Lesdiguières Chorges Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:00:00
fin : 2026-06-20 00:00:00
Date(s) :
2026-06-20 2026-06-21
À l’occasion de la Fête de la Musique, deux jours de concerts, d’animations et de convivialité au cœur du village.
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Place du Fort Place Lesdiguières Chorges 05230 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 50 60 30 communication@mairie-chorges.fr
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English :
For the Fête de la Musique, two days of concerts, entertainment and conviviality in the heart of the village.
L’événement Fête de la musique Chorges a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon