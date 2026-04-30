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Fête de la musique Place du Fort Chorges

Fête de la musique Place du Fort Chorges samedi 20 juin 2026.

Lieu : Place du Fort

Adresse : Place Lesdiguières

Ville : 05230 Chorges

Département : Hautes-Alpes

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Chorges

Fête de la musique

Place du Fort Place Lesdiguières Chorges Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:00:00
fin : 2026-06-20 00:00:00

Date(s) :
2026-06-20 2026-06-21

À l’occasion de la Fête de la Musique, deux jours de concerts, d’animations et de convivialité au cœur du village.
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Place du Fort Place Lesdiguières Chorges 05230 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 50 60 30  communication@mairie-chorges.fr

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English :

For the Fête de la Musique, two days of concerts, entertainment and conviviality in the heart of the village.

L’événement Fête de la musique Chorges a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon

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