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Terr’des Alpes Chorges

Terr’des Alpes Chorges mardi 14 juillet 2026.

Adresse : 4 rue des Écoles

Ville : 05230 Chorges

Département : Hautes-Alpes

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif : 18 18 inscription en ligne

Chorges

Terr’des Alpes

4 rue des Écoles Chorges Hautes-Alpes

Tarif : 18 – 18 – EUR

inscription en ligne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 06:00:00
fin : 2026-07-14 17:00:00

Date(s) :
2026-07-14

Randonnée Vélo tout terrain (VTT) au départ de Chorges, non chronométrée, ouverte à toutes et tous aimant le VTT.
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4 rue des Écoles Chorges 05230 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 08 54 21 55  contact@velopassionchorges.fr

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English :

Untimed mountain bike tour starting from Chorges, open to all mountain bike enthusiasts.

L’événement Terr’des Alpes Chorges a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon

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