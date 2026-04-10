Terr’des Alpes Chorges
Terr’des Alpes Chorges mardi 14 juillet 2026.
Chorges
Terr’des Alpes
4 rue des Écoles Chorges Hautes-Alpes
Tarif : 18 – 18 – EUR
inscription en ligne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 06:00:00
fin : 2026-07-14 17:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Randonnée Vélo tout terrain (VTT) au départ de Chorges, non chronométrée, ouverte à toutes et tous aimant le VTT.
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4 rue des Écoles Chorges 05230 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 08 54 21 55 contact@velopassionchorges.fr
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English :
Untimed mountain bike tour starting from Chorges, open to all mountain bike enthusiasts.
L’événement Terr’des Alpes Chorges a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon