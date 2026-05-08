Concert Les Mell’s Chorges
Concert Les Mell’s Chorges mercredi 15 juillet 2026.
Chorges
Concert Les Mell’s
Place Lesdiguières Chorges Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 21:00:00
fin : 2026-07-15 23:00:00
Date(s) :
2026-07-15
À l’occasion des marchés nocturnes de Chorges, organisés du 8 juillet au 26 août, découvrez les Scènes d’Été, le rendez-vous musical de l’été des concerts tous les mercredis, Place Lesdiguières, dans une ambiance festive et conviviale.
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Place Lesdiguières Chorges 05230 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur laetitia.mallard@mairie-chorges.fr
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English :
During the Chorges night markets, held from July 8 to August 26, discover the Scènes d?Été, the summer?s musical rendez-vous: concerts every Wednesday, Place Lesdiguières, in a festive and convivial atmosphere.
L’événement Concert Les Mell’s Chorges a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon
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