Les nocturnes de Chorges Chorges
Les nocturnes de Chorges Chorges mercredi 8 juillet 2026.
Chorges
Les nocturnes de Chorges
Place Lesdiguières Chorges Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 18:00:00
fin : 2026-07-29 23:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Tous les mercredis, le cœur du village s’anime pour des soirées estivales festives et conviviales.
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Place Lesdiguières Chorges 05230 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur laetitia.mallard@mairie-chorges.fr
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English :
Every Wednesday, the heart of the village comes alive for festive, convivial summer evenings.
L’événement Les nocturnes de Chorges Chorges a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon
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