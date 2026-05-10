Chorges

Les nocturnes de Chorges

Place Lesdiguières Chorges Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 18:00:00

fin : 2026-07-29 23:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Tous les mercredis, le cœur du village s’anime pour des soirées estivales festives et conviviales.

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Place Lesdiguières Chorges 05230 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur laetitia.mallard@mairie-chorges.fr

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English :

Every Wednesday, the heart of the village comes alive for festive, convivial summer evenings.

L’événement Les nocturnes de Chorges Chorges a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon