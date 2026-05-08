Chorges

Concert Menthe Poivrée

Place Lesdiguières Chorges Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 21:00:00

fin : 2026-08-12 23:00:00

Date(s) :

2026-08-12

À l’occasion des marchés nocturnes de Chorges, organisés du 8 juillet au 26 août, découvrez les Scènes d’Été, le rendez-vous musical de l’été des concerts tous les mercredis, Place Lesdiguières, dans une ambiance festive et conviviale.

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Place Lesdiguières Chorges 05230 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur laetitia.mallard@mairie-chorges.fr

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English :

During the Chorges night markets, held from July 8 to August 26, discover the Scènes d?Été, the summer?s musical rendez-vous: concerts every Wednesday, Place Lesdiguières, in a festive and convivial atmosphere.

L’événement Concert Menthe Poivrée Chorges a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon