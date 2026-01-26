Serre-Ponçon Swim Challenge Départ plage du Club Nautique Alpin de Serre-Ponçon, (Chadenas) Embrun Chorges

Serre-Ponçon Swim Challenge

Départ plage du Club Nautique Alpin de Serre-Ponçon, (Chadenas) Embrun Arrivée 20km Baie des Lionnets, Rousset Chorges Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-03

Participez au Serre-Ponçon Swim Challenge, sur un lac alpin à 800 m d’altitude, entouré de sommets. 12 km et 20 km des distances rares en eau libre en France, un vrai défi pour les passionnés, à vivre comme nageur ou supporter au lever du jour.

.

Départ plage du Club Nautique Alpin de Serre-Ponçon, (Chadenas) Embrun Arrivée 20km Baie des Lionnets, Rousset Chorges 05230 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur swimserreponcon@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take part in the Serre-Ponçon Swim Challenge, on an alpine lake at 800 m altitude, surrounded by mountain peaks. 12 km and 20 km: rare open-water distances in France, a real challenge for enthusiasts, to experience as a swimmer or supporter at sunrise.

L’événement Serre-Ponçon Swim Challenge Chorges a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon