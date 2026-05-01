1, 2, 3 histoires heure du conte Médiathèque Jeanne Ducluzeau Archigny
1, 2, 3 histoires heure du conte Médiathèque Jeanne Ducluzeau Archigny mercredi 17 juin 2026.
Archigny
1, 2, 3 histoires heure du conte
Médiathèque Jeanne Ducluzeau 66 rue Roger Furgé Archigny Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 10:30:00
fin : 2026-06-17 11:30:00
Date(s) :
2026-06-17
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Médiathèque Jeanne Ducluzeau 66 rue Roger Furgé Archigny 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 02 08 49 mediatheque.archigny@grand-chatellerault.fr
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L’événement 1, 2, 3 histoires heure du conte Archigny a été mis à jour le 2026-05-03 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne