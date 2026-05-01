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1, 2, 3 histoires heure du conte Médiathèque Jeanne Ducluzeau Archigny

1, 2, 3 histoires heure du conte Médiathèque Jeanne Ducluzeau Archigny

1, 2, 3 histoires heure du conte Médiathèque Jeanne Ducluzeau Archigny mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Jeanne Ducluzeau

Adresse : 66 rue Roger Furgé

Ville : 86210 Archigny

Département : Vienne

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Archigny

1, 2, 3 histoires heure du conte

Médiathèque Jeanne Ducluzeau 66 rue Roger Furgé Archigny Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 10:30:00
fin : 2026-06-17 11:30:00

Date(s) :
2026-06-17

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Médiathèque Jeanne Ducluzeau 66 rue Roger Furgé Archigny 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 02 08 49  mediatheque.archigny@grand-chatellerault.fr

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English : 1, 2, 3 histoires heure du conte

L’événement 1, 2, 3 histoires heure du conte Archigny a été mis à jour le 2026-05-03 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne