1, 2, 3 histoires heure du conte Médiathèque Jeanne Ducluzeau Archigny

Archigny

1, 2, 3 histoires heure du conte

Médiathèque Jeanne Ducluzeau 66 rue Roger Furgé Archigny Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 10:30:00

fin : 2026-06-17 11:30:00

Date(s) :

2026-06-17

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Médiathèque Jeanne Ducluzeau 66 rue Roger Furgé Archigny 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 02 08 49 mediatheque.archigny@grand-chatellerault.fr

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English : 1, 2, 3 histoires heure du conte

L’événement 1, 2, 3 histoires heure du conte Archigny a été mis à jour le 2026-05-03 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne