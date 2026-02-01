Après-midi jeux Le 4 Châtellerault
Après-midi jeux Le 4 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Vienne 2026-02-16 2026-02-16
Après-midi jeux Le 4 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Vienne 2026-02-16 2026-02-16
Stage de Dyna'gym cardio Complexe sportif Léo Lagrange de Naintré 1 rue Gustave Courbet Naintré Vienne 2026-02-16 2026-02-16
Vaccination gratuite Point santé Place Ancien Hôtel des Voyageurs Château-Garnier Vienne 2026-02-16 2026-02-16
Activités manuelle en famille 39 avenue René Baillargeon Civray Vienne 2026-02-20 2026-02-20
Rural Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault Vienne 2026-02-17 2026-02-17
Soirée jeux 9 Avenue Pasteur Montmorillon Vienne 2026-02-17 2026-02-17
AQUA PADDLE Centre aquatique La Piscine 13 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Vienne 2026-02-17 2026-02-17
Stage enfant Arts Plastiques Tissé de Souffle 15 Rue du Falk La Roche-Posay Vienne 2026-02-18 2026-02-18
Atelier Mon logo de voiture 3 rue Clément Krebs Châtellerault Vienne 2026-02-18 2026-02-18
Curiosités scientifiques Médiathèque Georges Rouault 6 rue Georges Rouault Châtellerault Vienne 2026-02-18 2026-02-18
Au fil de vos envies Place René Monory Médiathèque de Dangé Saint Romain Dangé-Saint-Romain Vienne 2026-02-18 2026-02-18
Atelier illustration L'image raconte 9 Avenue Pasteur Montmorillon Vienne 2026-02-18 2026-02-18
Carnaval de Mirebeau Salle des fêtes 2 Rue de la Mutualité Mirebeau Vienne 2026-02-18 2026-02-18
Escape Game Mission 5R-0D Office de Tourisme 2 Place du Maréchal Leclerc Montmorillon Vienne 2026-02-18 2026-02-18
Documentaire Les corps électriques de Raphaël Stora Micro Folie 2 place du Maréchal Leclerc Civray Vienne 2026-02-18 2026-02-18
Après-midi jeux Bibliothèque 3 Rue des Deniers Les Trois-Moutiers Vienne 2026-02-18 2026-02-18
Randonnée Salle des fêtes Chatain Vienne 2026-02-19 2026-02-19
Café linguistique Le 4 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Vienne 2026-02-19 2026-02-19
Atelier de création de sculptures en papier avec Véronique Hermouet 4 Place de Gomelange Civaux Vienne 2026-02-19 2026-02-19
Jeudi 19 février, 09h00 Leigné-Les-Bois, lieu-dit Perreau Leigné-les-Bois, Leigné les Bois La plateforme à Leigné-les-Bois a été mise en place en septembre 2025 et permet d’observer des différences variétales pour 4 espèces régulièrement utilisées pour les couverts végétaux dans la Vienne.