Conférence Quel est mon type de peau ? Pavillon des Sources La Roche-Posay

La Roche-Posay

Conférence Quel est mon type de peau ?

Pavillon des Sources 58 Avenue des Fontaines La Roche-Posay Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 15:30:00

fin : 2026-06-26 16:30:00

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-26 2026-07-10 2026-07-24 2026-08-14 2026-08-28 2026-09-11 2026-09-25

Cet événement vous plongera au cœur de l’expertise dermatologique de La Roche-Posay pour vous dévoiler les routines adaptées à votre type de peau. .

Pavillon des Sources 58 Avenue des Fontaines La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 19 48 00 accueilboutique.trp@loreal.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence Quel est mon type de peau ?

L’événement Conférence Quel est mon type de peau ? La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-04-08 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne