Conférence Quel est mon type de peau ? Pavillon des Sources La Roche-Posay
Conférence Quel est mon type de peau ? Pavillon des Sources La Roche-Posay vendredi 12 juin 2026.
La Roche-Posay
Conférence Quel est mon type de peau ?
Pavillon des Sources 58 Avenue des Fontaines La Roche-Posay Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 15:30:00
fin : 2026-06-26 16:30:00
Date(s) :
2026-06-12 2026-06-26 2026-07-10 2026-07-24 2026-08-14 2026-08-28 2026-09-11 2026-09-25
Cet événement vous plongera au cœur de l’expertise dermatologique de La Roche-Posay pour vous dévoiler les routines adaptées à votre type de peau. .
Pavillon des Sources 58 Avenue des Fontaines La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 19 48 00 accueilboutique.trp@loreal.com
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English : Conférence Quel est mon type de peau ?
L’événement Conférence Quel est mon type de peau ? La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-04-08 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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