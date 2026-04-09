La Roche-Posay

Courses hippiques Trot/Plat

Lieu-dit La Gatinière La Roche-Posay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 11:00:00

fin : 2026-06-14 19:30:00

Date(s) :

2026-06-14

Courses hippiques

Journée du département de la Vienne

4 courses de trot et 3 courses de plat

Animations gratuites Structure gonflable Concours de dessin avec cadeaux

Gouter offert aux enfants

Village artisanal

Restauration et buvettes sur place .

Lieu-dit La Gatinière La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 86 20 74 ste.courses.rocheposay@wanadoo.fr

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English : Courses hippiques Trot/Plat

L’événement Courses hippiques Trot/Plat La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-04-09 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne