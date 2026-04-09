Courses hippiques Trot/Plat La Roche-Posay
Courses hippiques Trot/Plat La Roche-Posay dimanche 14 juin 2026.
La Roche-Posay
Courses hippiques Trot/Plat
Lieu-dit La Gatinière La Roche-Posay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 11:00:00
fin : 2026-06-14 19:30:00
Date(s) :
2026-06-14
Courses hippiques
Journée du département de la Vienne
4 courses de trot et 3 courses de plat
Animations gratuites Structure gonflable Concours de dessin avec cadeaux
Gouter offert aux enfants
Village artisanal
Restauration et buvettes sur place .
Lieu-dit La Gatinière La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 86 20 74 ste.courses.rocheposay@wanadoo.fr
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English : Courses hippiques Trot/Plat
L’événement Courses hippiques Trot/Plat La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-04-09 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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