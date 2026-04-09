La Roche-Posay

Les Enchanteresses

1 Les Chaumettes La Roche-Posay Vienne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:30:00

fin : 2026-06-20 23:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Venez partager un moment de pure féerie lumineuse, où la danse et la magie de nos hula-hoops et éventails LED vous transporteront, tout en soutenant une cause noble et essentielle pour Madagascar. .

1 Les Chaumettes La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 49 26 28

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English : Les Enchanteresses

L’événement Les Enchanteresses La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-05-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne