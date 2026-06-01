Fête de la Musique à La Roche-Posay La Roche-Posay
Fête de la Musique à La Roche-Posay La Roche-Posay dimanche 21 juin 2026.
La Roche-Posay
Fête de la Musique à La Roche-Posay
La Roche-Posay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Rendez-vous le 21 juin pour célébrer la Fête de la Musique à La Roche-Posay. Concerts, animation musicale et soirée dansante rythmeront le centre-ville.
À l’occasion de la Fête de la Musique, La Roche-Posay vous invite à partager un moment festif et convivial au cœur de la ville.
Au programme
Animation musicale proposée par l’association Roch’Act au pied du Donjon à partir de 16h.
Concert de Guillaume Brouillard sur la place de l’Éperon de 20h30 à 22h30.
Soirée dansante animée par DJ Vince sur la place de la République de 21h à minuit.
Une soirée gratuite et ouverte à tous pour célébrer la musique sous toutes ses formes.
Horaires
18h à 22h animation Disco House avec Roch’Act au pied du Donjon
18h soirée musicale années 80-90 au Golf de La Roche-Posay
20h30 à 22h30 concert du groupe Socks Symbols, place de l’Éperon
21h à minuit DJ Vince, place de la République .
La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 19 13 00
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English : Fête de la Musique à La Roche-Posay
Join us on June 21 to celebrate the Fête de la Musique in La Roche-Posay. Concerts, musical entertainment and dancing will set the pace in the town center.
L’événement Fête de la Musique à La Roche-Posay La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme & du Thermalisme La Roche Posay
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