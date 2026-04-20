Exposition photo L’eau n’est pas bleue Donjon La Roche-Posay
Exposition photo L’eau n’est pas bleue Donjon La Roche-Posay jeudi 11 juin 2026.
La Roche-Posay
Exposition photo L’eau n’est pas bleue
Donjon 14 Rue Bourbon La Roche-Posay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-06-11
Dans le cadre de l’Or Bleu Festival, la commune de La Roche-Posay accueille une exposition des photographies lauréates du concours L’eau n’est pas bleue .
Présentées en grand format dans la cour du donjon, ces œuvres offrent un regard original, artistique et engagé sur l’eau. À travers différentes approches esthétiques, scientifiques ou documentaires elles révèlent la diversité de ses formes, de ses couleurs et de ses usages.
Du naturel à l’urbain, du poétique au réaliste, cette exposition invite à porter un nouveau regard sur cette ressource essentielle et les enjeux qui y sont liés.
Une exposition issue du concours photo organisé au printemps 2026 par l’association Or Bleu Festival. .
Donjon 14 Rue Bourbon La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@orbleu-festivalphoto.fr
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English : Exposition photo L’eau n’est pas bleue
L’événement Exposition photo L’eau n’est pas bleue La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme & du Thermalisme La Roche Posay
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