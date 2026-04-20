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Exposition photo L’eau n’est pas bleue Donjon La Roche-Posay

Exposition photo L’eau n’est pas bleue Donjon La Roche-Posay

Exposition photo L’eau n’est pas bleue Donjon La Roche-Posay jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Donjon

Adresse : 14 Rue Bourbon

Ville : 86270 La Roche-Posay

Département : Vienne

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Tarif :

La Roche-Posay

Exposition photo L’eau n’est pas bleue

Donjon 14 Rue Bourbon La Roche-Posay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-06-11

Dans le cadre de l’Or Bleu Festival, la commune de La Roche-Posay accueille une exposition des photographies lauréates du concours L’eau n’est pas bleue .

Présentées en grand format dans la cour du donjon, ces œuvres offrent un regard original, artistique et engagé sur l’eau. À travers différentes approches esthétiques, scientifiques ou documentaires elles révèlent la diversité de ses formes, de ses couleurs et de ses usages.

Du naturel à l’urbain, du poétique au réaliste, cette exposition invite à porter un nouveau regard sur cette ressource essentielle et les enjeux qui y sont liés.

Une exposition issue du concours photo organisé au printemps 2026 par l’association Or Bleu Festival.   .

Donjon 14 Rue Bourbon La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine   contact@orbleu-festivalphoto.fr

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English : Exposition photo L’eau n’est pas bleue

L’événement Exposition photo L’eau n’est pas bleue La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme & du Thermalisme La Roche Posay

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