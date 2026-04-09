Marchés de Pays Caricaturiste & Magicien close-up La Roche-Posay
Marchés de Pays Caricaturiste & Magicien close-up La Roche-Posay jeudi 9 juillet 2026.
La Roche-Posay
Marchés de Pays Caricaturiste & Magicien close-up
Place de la République La Roche-Posay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Marché nocturne animé par un caricaturiste et un magicien close-up au cœur de La Roche-Posay.
Les Marchés de Pays prennent place sur la Place de la République de La Roche-Posay pour une soirée conviviale autour des producteurs locaux, de l’artisanat et de la restauration sur place.
Pour cette soirée, place à l’humour et à l’émerveillement avec la présence d’un caricaturiste et d’un magicien en close-up qui viendront animer les allées du marché au plus près du public.
Une soirée familiale et festive à partager tout l’été.
Animation de 20h30 à 22h30. .
Place de la République La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 19 13 00 office@larocheposay-tourisme.com
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English : Marchés de Pays Caricaturiste & Magicien close-up
An evening market with a caricaturist and a close-up magician in the heart of La Roche-Posay.
L’événement Marchés de Pays Caricaturiste & Magicien close-up La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme & du Thermalisme La Roche Posay
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