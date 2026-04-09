Les Mercredis au Donjon Deux secondes ! | Spectacle burlesque Donjon La Roche-Posay

La Roche-Posay

Les Mercredis au Donjon Deux secondes ! | Spectacle burlesque

Donjon 14 Rue Bourbon La Roche-Posay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 21:00:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Spectacle burlesque et muet de la Compagnie du Petit Monsieur, dès 3 ans. Humour, mime et situations absurdes au pied du Donjon de La Roche-Posay. Animation gratuite en plein air.

Chaque mercredi de juillet et août à partir de 20h, l’Office de Tourisme et du Thermalisme de La Roche-Posay propose des animations gratuites en plein air dans le parc du Donjon.

Cette semaine, découvrez Deux secondes ! , un spectacle burlesque et muet de la Compagnie du Petit Monsieur, accessible dès 3 ans.

Coincé dans son costume trois pièces, le Petit Monsieur affronte avec maladresse et humour les pièges des objets du quotidien moderne, dans une succession de situations absurdes et décalées.

Spectacle écrit par Ivan Chary et Amandine Barrillon.

Mise en scène Amandine Barrillon.

Jeu Ivan Chary.

NB la compagnie est autofinancée à 100 % par choix, grâce à l’intermittence.

N° licences L-R-2022-003546 L-R-2022-003555 .

Donjon 14 Rue Bourbon La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 19 13 00 office@larocheposay-tourisme.com

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English : Les Mercredis au Donjon Deux secondes ! | Spectacle burlesque

Burlesque and silent show by Compagnie du Petit Monsieur, ages 3 and up. Humor, mime and absurd situations at the foot of the Donjon de La Roche-Posay. Free outdoor entertainment.

L’événement Les Mercredis au Donjon Deux secondes ! | Spectacle burlesque La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme & du Thermalisme La Roche Posay