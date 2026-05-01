La Roche-Posay

Tournée Générale Fête des Voisins

Place de la République La Roche-Posay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Grande soirée guinguette et repas partagé sur la Place de la République musique live, jeux, buvette et ambiance conviviale à La Roche-Posay.

La Place de la République de La Roche-Posay prend des airs de guinguette pour une grande soirée conviviale et festive à l’occasion de la Fête des Voisins.

Le principe est simple chacun apporte un plat à partager et s’installe autour des grandes tablées pour profiter ensemble d’un moment chaleureux, gourmand et animé.

Au programme animation musicale live, jeux en bois, molkky, buvette et ambiance estivale pour se retrouver en famille, entre amis ou entre voisins dans une atmosphère détendue et festive.

Animation musicale assurée par Station Kaaméléon Trio. .

Place de la République La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 19 13 00 office@larocheposay-tourisme.com

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English : Tournée Générale Fête des Voisins

Big guinguette evening and shared meal on Place de la République: live music, games, refreshments and a convivial atmosphere in La Roche-Posay.

L’événement Tournée Générale Fête des Voisins La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme & du Thermalisme La Roche Posay