Réunion de présentation Inclusion Numérique à La Roche Posay Salle Inter Association La Roche-Posay
Réunion de présentation Inclusion Numérique à La Roche Posay Salle Inter Association La Roche-Posay vendredi 5 juin 2026.
La Roche-Posay
Réunion de présentation Inclusion Numérique à La Roche Posay
Salle Inter Association 2 place de la République – La Roche-Posay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 17:00:00
fin : 2026-06-05 18:30:00
Date(s) :
2026-06-05
Une réunion publique d’information est spécifiquement organisée à La Roche-Posay le 4 juin 2026 pour détailler les services proposés, tels que l’accompagnement individuel aux démarches administratives ou comprendre l’offre d’ateliers d’initiation et de perfectionnement numérique. .
Salle Inter Association 2 place de la République – La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine conseillers-numeriques@grand-chatellerault.fr
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English : Réunion de présentation Inclusion Numérique à La Roche Posay
L’événement Réunion de présentation Inclusion Numérique à La Roche Posay La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-04-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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