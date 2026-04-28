Réunion de présentation Inclusion Numérique à La Roche Posay Salle Inter Association La Roche-Posay

La Roche-Posay

Réunion de présentation Inclusion Numérique à La Roche Posay

Salle Inter Association 2 place de la République – La Roche-Posay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 17:00:00

fin : 2026-06-05 18:30:00

Date(s) :

2026-06-05

Une réunion publique d’information est spécifiquement organisée à La Roche-Posay le 4 juin 2026 pour détailler les services proposés, tels que l’accompagnement individuel aux démarches administratives ou comprendre l’offre d’ateliers d’initiation et de perfectionnement numérique. .

Salle Inter Association 2 place de la République – La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine conseillers-numeriques@grand-chatellerault.fr

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English : Réunion de présentation Inclusion Numérique à La Roche Posay

L’événement Réunion de présentation Inclusion Numérique à La Roche Posay La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-04-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne