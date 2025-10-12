Massage Indien Chavutti Thirumal La Roche-Posay

Massage Indien Chavutti Thirumal

72 Route de la Corbière La Roche-Posay Vienne

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-06-01

Sherin Sasi, thérapeute ayurvédique originaire du Kerala en Inde, sera présent à La Roche-Posay en juin, juillet et août et septembre 2026.

Héritier d’une tradition familiale, il pratique le massage Chavutti Thirumal, transmis de génération en génération et associé à l’art martial Kalaripayat.

Réalisé à l’huile chaude et principalement avec les pieds, ce massage profond, fluide et unique libère les tensions, soulage le dos, la nuque et les jambes, améliore la circulation et la posture tout en favorisant énergie, ancrage et sommeil réparateur.

À 38 ans, Sherin a déjà réalisé plus de 1000 massages, lui permettant d’adapter chaque séance selon les besoins.

Idéal pour douleurs chroniques, lumbagos, tensions L4-L5 ou insomnies. .

72 Route de la Corbière La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 16 81 56

