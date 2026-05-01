La Roche-Posay

Guinguette du Pavillon Rose

59 Avenue des Fontaines La Roche-Posay Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 19:00:00

fin : 2026-08-18 23:00:00

Date(s) :

2026-05-19 2026-07-21 2026-08-18

Association 1901 .

59 Avenue des Fontaines La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Guinguette du Pavillon Rose

L’événement Guinguette du Pavillon Rose La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-04-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne