Guinguette du Pavillon Rose La Roche-Posay
Guinguette du Pavillon Rose La Roche-Posay mardi 19 mai 2026.
La Roche-Posay
Guinguette du Pavillon Rose
59 Avenue des Fontaines La Roche-Posay Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 19:00:00
fin : 2026-08-18 23:00:00
Date(s) :
2026-05-19 2026-07-21 2026-08-18
Association 1901 .
59 Avenue des Fontaines La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Guinguette du Pavillon Rose
L’événement Guinguette du Pavillon Rose La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-04-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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