La Roche-Posay

1900 à La Roche-Posay

Place de la République La Roche-Posay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 10:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Remontez le temps et plongez au cœur de La Belle Époque à La Roche-Posay !

À partir de 10h, découvrez le village des vieux métiers où artisans et passionnés vous feront revivre les savoir-faire d’antan à travers des démonstrations et ateliers vannerie, calligraphie, tissage…

Flânez, observez, échangez… et laissez-vous porter par l’ambiance d’une époque élégante et pleine de charme.

Le petit + Le port du costume d’époque est vivement encouragé pour une immersion encore plus authentique ! .

Place de la République La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 19 13 00

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English : 1900 à La Roche-Posay

L’événement 1900 à La Roche-Posay La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme & du Thermalisme La Roche Posay