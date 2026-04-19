1900 à La Roche-Posay La Roche-Posay
1900 à La Roche-Posay La Roche-Posay vendredi 8 mai 2026.
La Roche-Posay
1900 à La Roche-Posay
Place de la République La Roche-Posay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 10:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Remontez le temps et plongez au cœur de La Belle Époque à La Roche-Posay !
À partir de 10h, découvrez le village des vieux métiers où artisans et passionnés vous feront revivre les savoir-faire d’antan à travers des démonstrations et ateliers vannerie, calligraphie, tissage…
Flânez, observez, échangez… et laissez-vous porter par l’ambiance d’une époque élégante et pleine de charme.
Le petit + Le port du costume d’époque est vivement encouragé pour une immersion encore plus authentique ! .
Place de la République La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 19 13 00
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English : 1900 à La Roche-Posay
L’événement 1900 à La Roche-Posay La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme & du Thermalisme La Roche Posay
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