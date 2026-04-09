La Roche-Posay

Courses Hippiques Plat/Obstacle

Lieu-dit La Gatinière La Roche-Posay Vienne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 11:00:00

fin : 2026-05-17 19:30:00

Date(s) :

2026-05-17

La Société des Courses de La Roche-Posay offre au public un des plus beaux hippodromes d’été de la Région Poitou-Charentes.

Journée RACE&CARE

Restauration et buvette sur place

Animations gratuites Structure gonflable Concours de dessin avec cadeaux

Gouter offert aux enfants

Village artisanal .

Lieu-dit La Gatinière La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 86 20 74

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English : Courses Hippiques Plat/Obstacle

L’événement Courses Hippiques Plat/Obstacle La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-04-09 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne