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Courses Hippiques Plat/Obstacle La Roche-Posay

Courses Hippiques Plat/Obstacle La Roche-Posay

Courses Hippiques Plat/Obstacle La Roche-Posay dimanche 17 mai 2026.

Adresse : Lieu-dit La Gatinière

Ville : 86270 La Roche-Posay

Département : Vienne

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : Gratuit

La Roche-Posay

Courses Hippiques Plat/Obstacle

Lieu-dit La Gatinière La Roche-Posay Vienne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 11:00:00
fin : 2026-05-17 19:30:00

Date(s) :
2026-05-17

La Société des Courses de La Roche-Posay offre au public un des plus beaux hippodromes d’été de la Région Poitou-Charentes.
Journée RACE&CARE
Restauration et buvette sur place
Animations gratuites Structure gonflable Concours de dessin avec cadeaux
Gouter offert aux enfants
Village artisanal   .

Lieu-dit La Gatinière La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 86 20 74 

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English : Courses Hippiques Plat/Obstacle

L’événement Courses Hippiques Plat/Obstacle La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-04-09 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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