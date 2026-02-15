Collectif Métissé Acropolya La Roche-Posay

Collectif Métissé

Collectif Métissé Planète Fiesta 2026

Le 2 mai, préparez-vous à faire la fête avec Collectif Métissé !

Des tubes, encore des tubes, toujours des tubes… et une énergie communicative qui vous transporte loin de la morosité du quotidien.

Toujours plus festif et fédérateur, le groupe se réinvente en 2026 avec un nouveau show haut en couleurs Planète Fiesta. Un concentré de bonne humeur, de rythmes ensoleillés et de sensations décomplexées pour chanter, danser et vibrer ensemble.

Vive le sourire, vive la fête… et cap sur Planète Fiesta 2026 ! .

Acropolya 1 rue des Chaumettes La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 19 13 00 office@larocheposay-tourisme.com

