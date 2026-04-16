La Roche-Posay

Courses Trot/Obstacle

Lieu-dit La Gatinière La Roche-Posay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 11:00:00

fin : 2026-05-31 19:30:00

Date(s) :

2026-05-31

Animations gratuites Structure gonflable Concours de dessin avec cadeaux

Gouter offert aux enfants

Village artisanal

Restauration et buvettes sur place .

Lieu-dit La Gatinière La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 86 20 74 ste.courses.rocheposay@wanadoo.fr

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English : Courses Trot/Obstacle

L’événement Courses Trot/Obstacle La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-04-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne