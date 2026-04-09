Trophée Roger Merleau Golf La Roche-Posay

La Roche-Posay

Trophée Roger Merleau

Golf 5 Chemin de la Tuilerie La Roche-Posay Vienne

Tarif : 37 – 37 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 07:30:00

fin : 2026-06-07 15:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Compétition de golf caritative organisée par le Rotary Club de La Roche-Posay au profit du refuge A.S.A de Châtellerault.

Le Rotary Club de La Roche-Posay organise le Trophée Roger Merleau, une compétition de golf caritative au profit du refuge A.S.A de Châtellerault, le dimanche 7 juin 2026 au golf de La Roche-Posay.

Cette journée sportive et conviviale se déroulera en formule Scramble à 2 avec un départ shotgun à 8h30. Les participants pourront ensuite partager un repas à partir de 14h30 comprenant apéritif, entrée, gigot d’agneau à la broche, vin et café, avant la remise des prix prévue à 16h30.

De nombreuses dotations et une tombola permettront également de tenter de remporter plusieurs lots.

Les recettes du repas et des droits de jeu seront intégralement reversées à l’association.

Réservation obligatoire.

Informations & inscriptions

Golf de La Roche-Posay

5 chemin de la Tuilerie 86270 La Roche-Posay

05 49 86 13 39

golf.larocheposay@gmail.com .

Golf 5 Chemin de la Tuilerie La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 86 13 39 golf.larocheposay@gmail.com

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English : Trophée Roger Merleau

Charity golf competition organized by the Rotary Club of La Roche-Posay for the benefit of the A.S.A refuge in Châtellerault.

L’événement Trophée Roger Merleau La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme & du Thermalisme La Roche Posay