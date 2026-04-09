Trophée Roger Merleau Golf La Roche-Posay
Trophée Roger Merleau Golf La Roche-Posay dimanche 7 juin 2026.
La Roche-Posay
Trophée Roger Merleau
Golf 5 Chemin de la Tuilerie La Roche-Posay Vienne
Tarif : 37 – 37 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 07:30:00
fin : 2026-06-07 15:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Compétition de golf caritative organisée par le Rotary Club de La Roche-Posay au profit du refuge A.S.A de Châtellerault.
Le Rotary Club de La Roche-Posay organise le Trophée Roger Merleau, une compétition de golf caritative au profit du refuge A.S.A de Châtellerault, le dimanche 7 juin 2026 au golf de La Roche-Posay.
Cette journée sportive et conviviale se déroulera en formule Scramble à 2 avec un départ shotgun à 8h30. Les participants pourront ensuite partager un repas à partir de 14h30 comprenant apéritif, entrée, gigot d’agneau à la broche, vin et café, avant la remise des prix prévue à 16h30.
De nombreuses dotations et une tombola permettront également de tenter de remporter plusieurs lots.
Les recettes du repas et des droits de jeu seront intégralement reversées à l’association.
Réservation obligatoire.
Informations & inscriptions
Golf de La Roche-Posay
5 chemin de la Tuilerie 86270 La Roche-Posay
05 49 86 13 39
golf.larocheposay@gmail.com .
Golf 5 Chemin de la Tuilerie La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 86 13 39 golf.larocheposay@gmail.com
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English : Trophée Roger Merleau
Charity golf competition organized by the Rotary Club of La Roche-Posay for the benefit of the A.S.A refuge in Châtellerault.
L’événement Trophée Roger Merleau La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme & du Thermalisme La Roche Posay
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