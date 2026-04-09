Les Mercredis au Donjon Poolidor | Concert électro trad Donjon La Roche-Posay

La Roche-Posay

Les Mercredis au Donjon Poolidor | Concert électro trad

Donjon 14 Rue Bourbon La Roche-Posay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 21:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Concert électro-trad mêlant musiques berrichonnes, influences nord-africaines et sonorités électroniques dans une ambiance hypnotique au pied du Donjon de La Roche-Posay.

Chaque mercredi de juillet et août à partir de 20h, l’Office de Tourisme et du Thermalisme de La Roche-Posay propose des animations gratuites en plein air dans le parc du Donjon.

POOLIDOR est un duo électro-trad mêlant musiques traditionnelles berrichonnes et influences nord-africaines. Entre machines, violon, chants et percussions organiques, les deux musiciens créent un univers hypnotique et immersif.

Sur scène, la Vielle à Coudre , une vielle à roue entraînée par un pédalier de machine Singer, dialogue avec les sonorités électroniques pour offrir une expérience sensorielle et visuelle singulière, entre transe et voyage musical.

Noms des artistes

Gabriel Bonnin vielle à coudre, violon

Clément Royo basse, machines.

N° licences L-R-2022-003546 L-R-2022-003555 .

Donjon 14 Rue Bourbon La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 19 13 00 office@larocheposay-tourisme.com

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English : Les Mercredis au Donjon Poolidor | Concert électro trad

An electro-trad concert blending Berry music, North African influences and electronic sounds in a hypnotic atmosphere at the foot of the Donjon de La Roche-Posay.

L’événement Les Mercredis au Donjon Poolidor | Concert électro trad La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme & du Thermalisme La Roche Posay