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Marchés de Pays London Smart La Roche-Posay

Marchés de Pays London Smart La Roche-Posay

Marchés de Pays London Smart La Roche-Posay jeudi 2 juillet 2026.

Adresse : Place de la République

Ville : 86270 La Roche-Posay

Département : Vienne

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

La Roche-Posay

Marchés de Pays London Smart

Place de la République La Roche-Posay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:00:00
fin : 2026-07-02

Date(s) :
2026-07-02

Marché nocturne avec producteurs locaux, restauration et concert pop-rock live à La Roche-Posay.
Les Marchés de Pays donnent rendez-vous au public sur la Place de la République de La Roche-Posay pour une soirée conviviale mêlant artisanat, producteurs locaux et restauration sur place.

Pour accompagner cette soirée estivale, le duo London Smart proposera un concert pop-rock énergique et festif dans une ambiance chaleureuse et décontractée.

Concert de 20h30 à 22h30.   .

Place de la République La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 19 13 00  office@larocheposay-tourisme.com

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English : Marchés de Pays London Smart

Night market with local producers, food and live pop-rock concert in La Roche-Posay.

L’événement Marchés de Pays London Smart La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme & du Thermalisme La Roche Posay

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