La Roche-Posay

Stage de Bien-être corporel

25 Avenue Mal de Lattre de Tassigny La Roche-Posay Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 17:30:00

fin : 2026-07-08 18:30:00

Date(s) :

2026-07-06

Activité de Bien-corporel .

25 Avenue Mal de Lattre de Tassigny La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 32 65 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage de Bien-être corporel

L’événement Stage de Bien-être corporel La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-05-23 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne