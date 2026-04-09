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Stage de Bien-être corporel La Roche-Posay

Stage de Bien-être corporel La Roche-Posay lundi 6 juillet 2026.

Adresse : 25 Avenue Mal de Lattre de Tassigny

Ville : 86270 La Roche-Posay

Département : Vienne

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

La Roche-Posay

Stage de Bien-être corporel

25 Avenue Mal de Lattre de Tassigny La Roche-Posay Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 17:30:00
fin : 2026-07-08 18:30:00

Date(s) :
2026-07-06

Activité de Bien-corporel   .

25 Avenue Mal de Lattre de Tassigny La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 32 65 89 

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English : Stage de Bien-être corporel

L’événement Stage de Bien-être corporel La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-05-23 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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