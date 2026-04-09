Stage de Bien-être corporel La Roche-Posay
Stage de Bien-être corporel La Roche-Posay lundi 6 juillet 2026.
La Roche-Posay
Stage de Bien-être corporel
25 Avenue Mal de Lattre de Tassigny La Roche-Posay Vienne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 17:30:00
fin : 2026-07-08 18:30:00
Date(s) :
2026-07-06
Activité de Bien-corporel .
25 Avenue Mal de Lattre de Tassigny La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 32 65 89
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English : Stage de Bien-être corporel
L’événement Stage de Bien-être corporel La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-05-23 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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