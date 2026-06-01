La Roche-Posay

Guinguette du Pavillon Rose

59 Avenue des Fontaines La Roche-Posay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 19:00:00

fin : 2026-06-23 23:00:00

Date(s) :

2026-06-23

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de La Roche-Posay vous accueille à la Guinguette du Pavillon Rose pour une soirée placée sous le signe de la convivialité et du partage. Dans une ambiance chaleureuse au bord de la Creuse, profitez d’un moment festif en famille ou entre amis. .

59 Avenue des Fontaines La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine amicalesplrp@gmail.com

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English : Guinguette du Pavillon Rose

L’événement Guinguette du Pavillon Rose La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme & du Thermalisme La Roche Posay