Marchés de Pays Cuba Gipsy La Roche-Posay
Marchés de Pays Cuba Gipsy La Roche-Posay jeudi 25 juin 2026.
La Roche-Posay
Marchés de Pays Cuba Gipsy
Place de la République La Roche-Posay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 18:00:00
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
Marché nocturne avec producteurs locaux, restauration et concert aux sonorités cubaines et gipsy à La Roche-Posay.
Les Marchés de Pays s’installent sur la Place de la République de La Roche-Posay pour une soirée estivale mêlant producteurs locaux, artisanat et restauration sur place.
Dans une ambiance conviviale et festive, le groupe Cuba Gipsy apportera des sonorités latines et gipsy pour faire voyager le public le temps d’une soirée d’été.
Concert de 20h30 à 22h30. .
Place de la République La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 19 13 00 office@larocheposay-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marchés de Pays Cuba Gipsy
An evening market with local producers, food and drink, and a concert featuring Cuban and gipsy sounds in La Roche-Posay.
L’événement Marchés de Pays Cuba Gipsy La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme & du Thermalisme La Roche Posay
À voir aussi à La Roche Posay (Vienne)
- Guinguette du Pavillon Rose La Roche-Posay 19 mai 2026
- Tournée Générale Fête des Voisins La Roche-Posay 29 mai 2026
- Courses Trot/Obstacle La Roche-Posay 31 mai 2026
- Massage Indien Chavutti Thirumal La Roche-Posay 1 juin 2026
- Visite commentée La Roche-Posay les bains, 5 siècles de thermalisme . Office de Tourisme & du Thermalisme La Roche-Posay 4 juin 2026