La Roche-Posay

Marchés de Pays Cuba Gipsy

Place de la République La Roche-Posay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 18:00:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Marché nocturne avec producteurs locaux, restauration et concert aux sonorités cubaines et gipsy à La Roche-Posay.

Les Marchés de Pays s’installent sur la Place de la République de La Roche-Posay pour une soirée estivale mêlant producteurs locaux, artisanat et restauration sur place.

Dans une ambiance conviviale et festive, le groupe Cuba Gipsy apportera des sonorités latines et gipsy pour faire voyager le public le temps d’une soirée d’été.

Concert de 20h30 à 22h30. .

Place de la République La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 19 13 00 office@larocheposay-tourisme.com

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English : Marchés de Pays Cuba Gipsy

An evening market with local producers, food and drink, and a concert featuring Cuban and gipsy sounds in La Roche-Posay.

L’événement Marchés de Pays Cuba Gipsy La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme & du Thermalisme La Roche Posay