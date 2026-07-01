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Permanence Numérique La Roche-Posay

mercredi 15 juillet 2026 · La Roche-Posay

Permanence Numérique La Roche-Posay

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
86270 La Roche-Posay
Ville
86270 La Roche-Posay
Département
Vienne
Tarif

La Roche-Posay

Permanence Numérique

86270 La Roche-Posay La Roche-Posay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 09:00:00
fin : 2026-08-26 12:00:00

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Les conseillères numériques de Grand Chatellerault vous apporte une aide personnalisée dans l’usage de vos outils numériques afin de vous faire acquérir l’autonomie nécessaire face à vos besoins quotidiens.
A la mairie de la Roche-Posay, sans rendez-vous, venez apprendre gratuitement à
– Etre accompagné dans mes démarches administratives
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– Echanger avec mes proches
– Accompagner mon enfant
– Utiliser les opportunités du numérique
– Comprendre ce que le numérique peut apporter à mon activité
– Trouver un emploi ou une formation
– Créer et gérer mes contenus numériques
Pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par e-mail.   .

86270 La Roche-Posay La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 03 56 83  conseillers-numeriques@grand-chatellerault.fr

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English : Permanence Numérique

L’événement Permanence Numérique La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-07-02 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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