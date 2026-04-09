La Roche-Posay

Permanences numériques

Place de la République La Roche-Posay Vienne

Tarif : 0 – 0 – 1 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 09:00:00

fin : 2026-08-26 12:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Les conseillers numériques interviennent pour

soutenir les usagers dans leurs usages quotidiens du numérique utiliser une messagerie électronique, les réseaux sociaux, effectuer des démarches en ligne…

sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques protection des données personnelles, déceler les fake-news (fausses informations), usages numériques des enfants…

accompagner dans la réalisation de démarches administratives en ligne utiliser des services en ligne liés à la recherche d’emploi, de formation, de scolarité des enfants…

apprendre à utiliser un équipement numérique ordinateur, smartphone, tablette, clavier-souris… .

Place de la République La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Permanences numériques

L’événement Permanences numériques La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-06-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne