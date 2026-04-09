Permanences numériques La Roche-Posay
Permanences numériques La Roche-Posay mercredi 15 juillet 2026.
La Roche-Posay
Permanences numériques
Place de la République La Roche-Posay Vienne
Tarif : 0 – 0 – 1 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 09:00:00
fin : 2026-08-26 12:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Les conseillers numériques interviennent pour
soutenir les usagers dans leurs usages quotidiens du numérique utiliser une messagerie électronique, les réseaux sociaux, effectuer des démarches en ligne…
sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques protection des données personnelles, déceler les fake-news (fausses informations), usages numériques des enfants…
accompagner dans la réalisation de démarches administratives en ligne utiliser des services en ligne liés à la recherche d’emploi, de formation, de scolarité des enfants…
apprendre à utiliser un équipement numérique ordinateur, smartphone, tablette, clavier-souris… .
Place de la République La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Permanences numériques
L’événement Permanences numériques La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-06-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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