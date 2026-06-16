Permanence Numérique La Roche-Posay
Permanence Numérique La Roche-Posay mercredi 15 juillet 2026.
La Roche-Posay
Permanence Numérique
86270 La Roche-Posay La Roche-Posay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 09:00:00
fin : 2026-08-26 12:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Les conseillères numériques de Grand Chatellerault vous apporte une aide personnalisée dans l’usage de vos outils numériques afin de vous faire acquérir l’autonomie nécessaire face à vos besoins quotidiens.
A la mairie de la Roche-Posay, sans rendez-vous, venez apprendre gratuitement à
– Etre accompagné dans mes démarches administratives
– Prendre en main mon ordinateur, mon téléphone, ma tablette
– Echanger avec mes proches
– Accompagner mon enfant
– Utiliser les opportunités du numérique
– Comprendre ce que le numérique peut apporter à mon activité
– Trouver un emploi ou une formation
– Créer et gérer mes contenus numériques
Pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par e-mail. .
86270 La Roche-Posay La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 03 56 83 conseillers-numeriques@grand-chatellerault.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Permanence Numérique
L’événement Permanence Numérique La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-06-16 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à La Roche Posay (Vienne)
- Les Enchanteresses La Roche-Posay 20 juin 2026
- 6ème Randonnée pédestre A SA VIE La Roche-Posay 21 juin 2026
- Fête de la Musique à La Roche-Posay La Roche-Posay 21 juin 2026
- Golf festif fête de la musique La Roche-Posay 21 juin 2026
- Guinguette du Pavillon Rose La Roche-Posay 23 juin 2026