La Roche-Posay

Permanence Numérique

86270 La Roche-Posay La Roche-Posay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 09:00:00

fin : 2026-08-26 12:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Les conseillères numériques de Grand Chatellerault vous apporte une aide personnalisée dans l’usage de vos outils numériques afin de vous faire acquérir l’autonomie nécessaire face à vos besoins quotidiens.

A la mairie de la Roche-Posay, sans rendez-vous, venez apprendre gratuitement à

– Etre accompagné dans mes démarches administratives

– Prendre en main mon ordinateur, mon téléphone, ma tablette

– Echanger avec mes proches

– Accompagner mon enfant

– Utiliser les opportunités du numérique

– Comprendre ce que le numérique peut apporter à mon activité

– Trouver un emploi ou une formation

– Créer et gérer mes contenus numériques

Pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par e-mail. .

86270 La Roche-Posay La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 03 56 83 conseillers-numeriques@grand-chatellerault.fr

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English : Permanence Numérique

L’événement Permanence Numérique La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-06-16 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne