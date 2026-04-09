Les Mercredis au Donjon Gina et les Féemotions | Spectacle jeune public Donjon La Roche-Posay

La Roche-Posay

Les Mercredis au Donjon Gina et les Féemotions | Spectacle jeune public

Donjon 14 Rue Bourbon La Roche-Posay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 17:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Un spectacle drôle et poétique mêlant chansons originales, humour et relaxation pour explorer les émotions avec les enfants. Animation gratuite en plein air à La Roche-Posay.

Chaque mercredi de juillet et août à partir de 20h, l’Office de Tourisme et du Thermalisme de La Roche-Posay propose des animations gratuites en plein air dans le parc du Donjon.

Avec Gina et les Féemotions , Mélodie Orru propose un spectacle tendre et humoristique mêlant conte, chansons originales et exercices de relaxation adaptés aux enfants.

Au fil de ses aventures, Gina découvre une multitude d’émotions incarnées par des fées fantastiques et déjantées. De la joie à la peur, de la colère à la tristesse, ce voyage sensible invite petits et grands à reconnaître et apprivoiser leurs émotions.

Durée 50 minutes.

Mélodie Orru écriture, composition, mise en scène.

N° licences L-R-2022-003546 L-R-2022-003555 .

Donjon 14 Rue Bourbon La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 19 13 00 office@larocheposay-tourisme.com

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English : Les Mercredis au Donjon Gina et les Féemotions | Spectacle jeune public

A funny, poetic show combining original songs, humor and relaxation to explore emotions with children. Free outdoor entertainment in La Roche-Posay.

L’événement Les Mercredis au Donjon Gina et les Féemotions | Spectacle jeune public La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme & du Thermalisme La Roche Posay