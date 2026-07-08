EXPOSITION CONCOURS PHOTO OR BLEU FESTIVAL 2026 Rue Duguesclin La Roche-Posay
samedi 11 juillet 2026 · Rue Duguesclin · La Roche-Posay
Informations pratiques
La Roche-Posay
EXPOSITION CONCOURS PHOTO OR BLEU FESTIVAL 2026
Rue Duguesclin Donjon La Roche-Posay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30
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Rue Duguesclin Donjon La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@orbleu-festivalphoto.fr
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English : EXPOSITION CONCOURS PHOTO OR BLEU FESTIVAL 2026
L’événement EXPOSITION CONCOURS PHOTO OR BLEU FESTIVAL 2026 La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-07-03 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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