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AGENDA · La Roche-Posay

Visite commentée Donjon Office de Tourisme & du Thermalisme La Roche-Posay

jeudi 30 juillet 2026 · Office de Tourisme & du Thermalisme · La Roche-Posay

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Office de Tourisme & du Thermalisme
Adresse
14 boulevard Victor Hugo
Ville
86270 La Roche-Posay
Département
Vienne
Tarif
6 6 6 Tarif de base plein tarif

La Roche-Posay

Visite commentée Donjon

Office de Tourisme & du Thermalisme 14 boulevard Victor Hugo La Roche-Posay Vienne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 17:00:00
fin : 2026-07-30 18:00:00

Date(s) :
2026-07-30

Le temps d’une visite, remontez au Moyen Âge et découvrez le chantier de construction du donjon de La Roche-Posay. À travers un récit vivant, suivez le travail des bâtisseurs, de la taille de pierre aux techniques de construction, et plongez dans le quotidien de celles et ceux qui ont élevé cette imposante tour.   .

Office de Tourisme & du Thermalisme 14 boulevard Victor Hugo La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 19 13 00  office@larocheposay-tourisme.com

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English : Visite commentée Donjon

L’événement Visite commentée Donjon La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme & du Thermalisme La Roche Posay

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