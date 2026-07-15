Visite commentée Donjon Office de Tourisme & du Thermalisme La Roche-Posay

jeudi 30 juillet 2026 · Office de Tourisme & du Thermalisme · La Roche-Posay

Informations pratiques

La Roche-Posay

Visite commentée Donjon

Office de Tourisme & du Thermalisme 14 boulevard Victor Hugo La Roche-Posay Vienne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 17:00:00

fin : 2026-07-30 18:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Le temps d’une visite, remontez au Moyen Âge et découvrez le chantier de construction du donjon de La Roche-Posay. À travers un récit vivant, suivez le travail des bâtisseurs, de la taille de pierre aux techniques de construction, et plongez dans le quotidien de celles et ceux qui ont élevé cette imposante tour. .

Office de Tourisme & du Thermalisme 14 boulevard Victor Hugo La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 19 13 00 office@larocheposay-tourisme.com

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English : Visite commentée Donjon

L’événement Visite commentée Donjon La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme & du Thermalisme La Roche Posay