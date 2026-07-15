Visite commentée Donjon Office de Tourisme & du Thermalisme La Roche-Posay
jeudi 30 juillet 2026 · Office de Tourisme & du Thermalisme · La Roche-Posay
Informations pratiques
La Roche-Posay
Visite commentée Donjon
Office de Tourisme & du Thermalisme 14 boulevard Victor Hugo La Roche-Posay Vienne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 17:00:00
fin : 2026-07-30 18:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Le temps d’une visite, remontez au Moyen Âge et découvrez le chantier de construction du donjon de La Roche-Posay. À travers un récit vivant, suivez le travail des bâtisseurs, de la taille de pierre aux techniques de construction, et plongez dans le quotidien de celles et ceux qui ont élevé cette imposante tour. .
Office de Tourisme & du Thermalisme 14 boulevard Victor Hugo La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 19 13 00 office@larocheposay-tourisme.com
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English : Visite commentée Donjon
L’événement Visite commentée Donjon La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme & du Thermalisme La Roche Posay
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