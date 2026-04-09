Marchés de Pays Peaky Singers La Roche-Posay
Marchés de Pays Peaky Singers La Roche-Posay vendredi 3 juillet 2026.
La Roche-Posay
Marchés de Pays Peaky Singers
Place de la République La Roche-Posay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-09-03
Date(s) :
2026-07-03
Marché nocturne avec producteurs locaux, restauration et concert live des Peaky Singers à La Roche-Posay.
Les Marchés de Pays investissent la Place de la République de La Roche-Posay pour une soirée estivale mêlant artisanat, producteurs locaux et restauration sur place.
Dans une ambiance festive et conviviale, le groupe Peaky Singers proposera un concert rythmé et chaleureux pour accompagner cette soirée d’été au cœur de la ville.
Concert de 20h30 à 22h30. .
Place de la République La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 19 13 00 office@larocheposay-tourisme.com
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English : Marchés de Pays Peaky Singers
Night market with local producers, food and live concert by the Peaky Singers in La Roche-Posay.
L’événement Marchés de Pays Peaky Singers La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme & du Thermalisme La Roche Posay
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