Les Mercredis au Donjon Quietamo | Concert world & rumba Donjon La Roche-Posay
Les Mercredis au Donjon Quietamo | Concert world & rumba Donjon La Roche-Posay mercredi 29 juillet 2026.
La Roche-Posay
Les Mercredis au Donjon Quietamo | Concert world & rumba
Donjon 14 Rue Bourbon La Roche-Posay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 21:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Concert festif mêlant rumba, flamenco et musiques du monde. Quietamo propose un voyage musical chaleureux et dansant au pied du Donjon de La Roche-Posay.
Chaque mercredi de juillet et août à partir de 20h, l’Office de Tourisme et du Thermalisme de La Roche-Posay propose des animations gratuites en plein air dans le parc du Donjon.
Quietamo, c’est quatre musiciens qui invitent le public à un voyage musical métissé entre rumba, flamenco, musiques balkaniques, chanson française et influences brésiliennes.
Porté par les congas, les guitares andalouses et des grooves chaleureux, le groupe revisite ses influences dans des arrangements pensés pour le live, entre ambiance festive, danse et soleil.
N° licences L-R-2022-003546 L-R-2022-003555 .
Donjon 14 Rue Bourbon La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 19 13 00 office@larocheposay-tourisme.com
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English : Les Mercredis au Donjon Quietamo | Concert world & rumba
A festive concert combining rumba, flamenco and world music. Quietamo offers a warm, danceable musical journey at the foot of the Donjon de La Roche-Posay.
L’événement Les Mercredis au Donjon Quietamo | Concert world & rumba La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme & du Thermalisme La Roche Posay
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