Les Mercredis au Donjon Starsky Minute | Spectacle burlesque Donjon La Roche-Posay

La Roche-Posay

Les Mercredis au Donjon Starsky Minute | Spectacle burlesque

Donjon 14 Rue Bourbon La Roche-Posay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 21:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Spectacle burlesque absurde et déjanté mêlant humour, cirque et théâtre. Une performance physique et drôle au pied du Donjon de La Roche-Posay.

Chaque mercredi de juillet et août à partir de 20h, l’Office de Tourisme et du Thermalisme de La Roche-Posay propose des animations gratuites en plein air dans le parc du Donjon.

Avec Starsky Minute , Antoine Nicaud entraîne le public dans un univers absurde et déjanté où l’humour règne en maître. Entre tchatche prolixe, situations improbables et énergie burlesque, le personnage de Starsky devient peu à peu le héros de ses propres histoires.

Un spectacle drôle, physique et décalé, mêlant cirque, théâtre et absurdité.

Durée 60 minutes.

Soutiens La Cascade, Pôle National des Arts du Cirque, Bourg Saint-Andéol.

N° licences L-R-2022-003546 L-R-2022-003555 .

Donjon 14 Rue Bourbon La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 19 13 00 office@larocheposay-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Mercredis au Donjon Starsky Minute | Spectacle burlesque

An absurd, madcap burlesque show combining humor, circus and theater. A physical and funny performance at the foot of the Donjon de La Roche-Posay.

L’événement Les Mercredis au Donjon Starsky Minute | Spectacle burlesque La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme & du Thermalisme La Roche Posay