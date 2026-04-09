Dictée A VOS STYLOS La Roche-Posay
Dictée A VOS STYLOS La Roche-Posay samedi 25 juillet 2026.
La Roche-Posay
Dictée A VOS STYLOS
La Roche-Posay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 13:15:00
fin : 2026-07-25 14:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Ouvert à tous dictée collective, en plein air, organisée par le Club de l’Amitié de la Roche-Posay. Cette année tous les bénéfices seront reversés à des œuvres caritatives.
Un jeu concours, divertissant, dans lequel chacun pourra tester ses connaissances, sans jamais rivaliser avec les autres participants.
A cette issue, vous aurez l’occasion de rencontrer des auteurs locaux pour échanger et découvrir leurs livres. .
La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine ld86270lrp@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Dictée A VOS STYLOS
L’événement Dictée A VOS STYLOS La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-05-23 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à La Roche Posay (Vienne)
- Tournée Générale Fête des Voisins La Roche-Posay 29 mai 2026
- Courses Trot/Obstacle La Roche-Posay 31 mai 2026
- Massage Indien Chavutti Thirumal La Roche-Posay 1 juin 2026
- Visite commentée La Roche-Posay les bains, 5 siècles de thermalisme . Office de Tourisme & du Thermalisme La Roche-Posay 4 juin 2026
- Réunion de présentation Inclusion Numérique à La Roche Posay Salle Inter Association La Roche-Posay 5 juin 2026