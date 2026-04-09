La Roche-Posay

Dictée A VOS STYLOS

La Roche-Posay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 13:15:00

fin : 2026-07-25 14:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Ouvert à tous dictée collective, en plein air, organisée par le Club de l’Amitié de la Roche-Posay. Cette année tous les bénéfices seront reversés à des œuvres caritatives.

Un jeu concours, divertissant, dans lequel chacun pourra tester ses connaissances, sans jamais rivaliser avec les autres participants.

A cette issue, vous aurez l’occasion de rencontrer des auteurs locaux pour échanger et découvrir leurs livres. .

La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine ld86270lrp@gmail.com

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English : Dictée A VOS STYLOS

L’événement Dictée A VOS STYLOS La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-05-23 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne