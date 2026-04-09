Marchés de Pays Soirée arts de rue La Roche-Posay
Marchés de Pays Soirée arts de rue La Roche-Posay jeudi 16 juillet 2026.
La Roche-Posay
Marchés de Pays Soirée arts de rue
Place de la République La Roche-Posay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Marché nocturne animé par des échassiers, de la magie et des performances de feu au cœur de La Roche-Posay.
Les Marchés de Pays donnent rendez-vous au public sur la Place de la République de La Roche-Posay pour une soirée festive et familiale autour des producteurs locaux, de l’artisanat et de la restauration sur place.
Pour cette soirée estivale, les animations déambulatoires investiront le marché avec des échassiers, des tours de magie et des performances autour du feu pour émerveiller petits et grands dans une ambiance conviviale et spectaculaire.
Animations de 20h30 à 22h30. .
Place de la République La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 19 13 00 office@larocheposay-tourisme.com
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English : Marchés de Pays Soirée arts de rue
Night market with stilt-walkers, magic and fire performances in the heart of La Roche-Posay.
L’événement Marchés de Pays Soirée arts de rue La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme & du Thermalisme La Roche Posay
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