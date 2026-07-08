AGENDA · La Roche-Posay
Anacrouse Rue Duguesclin La Roche-Posay
vendredi 31 juillet 2026 · Rue Duguesclin · La Roche-Posay
Informations pratiques
La Roche-Posay
Anacrouse
Rue Duguesclin Donjon La Roche-Posay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 17:30:00
fin : 2026-07-31 18:30:00
Date(s) :
2026-07-31
En première partie de l’Opéra Carmen, La compagnie interpretera l’Acte 3 de Carmen, dans la cour du Donjon. .
Rue Duguesclin Donjon La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine mairie@ville-larocheposay.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Anacrouse
L’événement Anacrouse La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-07-02 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à La Roche Posay (Vienne)
- Les Mercredis au Donjon Poolidor | Concert électro trad Donjon La Roche-Posay 8 juillet 2026
- Visite commentée La Roche-Posay les bains, 5 siècles de thermalisme . Office de Tourisme & du Thermalisme La Roche-Posay 9 juillet 2026
- Marchés de Pays Caricaturiste & Magicien close-up La Roche-Posay 9 juillet 2026
- Exposition photo L’eau n’est pas bleue Donjon La Roche-Posay 11 juillet 2026
- Permanence Numérique La Roche-Posay 15 juillet 2026