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Centenaire de la Société des Courses Grande fete sur l’hippodrome nombreuses animations La Roche-Posay

Centenaire de la Société des Courses Grande fete sur l’hippodrome nombreuses animations La Roche-Posay

Centenaire de la Société des Courses Grande fete sur l’hippodrome nombreuses animations La Roche-Posay samedi 18 juillet 2026.

Adresse : Lieu-dit La Gatinière

Ville : 86270 La Roche-Posay

Département : Vienne

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

La Roche-Posay

Centenaire de la Société des Courses Grande fete sur l’hippodrome nombreuses animations

Lieu-dit La Gatinière La Roche-Posay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 11:00:00
fin : 2026-07-18 19:30:00

Date(s) :
2026-07-18

La Société des courses fête son centenaire
Nombreuses animations Musique
Structure gonflable Concours de dessin avec cadeaux
Gouter offert aux enfants
Village artisanal
Restauration et buvettes sur place   .

Lieu-dit La Gatinière La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 86 20 74  ste.courses.rocheposay@wanadoo.fr

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English : Centenaire de la Société des Courses Grande fete sur l’hippodrome nombreuses animations

L’événement Centenaire de la Société des Courses Grande fete sur l’hippodrome nombreuses animations La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-04-09 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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