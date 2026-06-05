Les Anacrouses Concert-lecture Salle Acropolya La Roche-Posay
Les Anacrouses Concert-lecture Salle Acropolya La Roche-Posay vendredi 31 juillet 2026.
La Roche-Posay
Les Anacrouses Concert-lecture
Salle Acropolya 1 Les Chaumettes La Roche-Posay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 17:30:00
fin : 2026-07-31 18:30:00
Date(s) :
2026-07-31
En ouverture de la soirée consacrée à l’opéra Carmen de Georges Bizet, le festival Figaro Si, Figaro Là propose un concert-lecture dans la cour du Donjon. Ce rendez-vous gratuit mêle lectures et musiques pour chœurs, offrant au public une immersion culturelle avant la représentation de l’opéra à Acropolya. .
Salle Acropolya 1 Les Chaumettes La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Les Anacrouses Concert-lecture
L’événement Les Anacrouses Concert-lecture La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-06-05 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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