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6ème Randonnée pédestre A SA VIE La Roche-Posay

6ème Randonnée pédestre A SA VIE La Roche-Posay dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Place de la République

Ville : 86270 La Roche-Posay

Département : Vienne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : 5 5 Tarif de base plein tarif

La Roche-Posay

6ème Randonnée pédestre A SA VIE

Place de la République La Roche-Posay Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Randonnée pédestre solidaire au profit des enfants brûlés avec plusieurs parcours au départ de La Roche-Posay.
Texte long
L’association A SA VIE organise la 6ème édition de sa randonnée pédestre solidaire le dimanche 21 juin 2026 à La Roche-Posay, au profit des enfants brûlés, en partenariat avec le Centre Thermal.

Plusieurs parcours avec ravitaillement seront proposés afin de permettre à chacun de participer à son rythme dans une ambiance conviviale et familiale

6,8 km
8,8 km
12,5 km
15 km
17,6 km

Les inscriptions auront lieu de 7h30 à 8h30 sur la Place de la République.

Participation minimum 5 € par participant. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Les chiens sont acceptés à condition d’être tenus en laisse.   .

Place de la République La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 05 47 95 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 6ème Randonnée pédestre A SA VIE

Walk in aid of children with burns, with several routes starting from La Roche-Posay.

L’événement 6ème Randonnée pédestre A SA VIE La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme & du Thermalisme La Roche Posay

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