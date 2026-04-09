La Roche-Posay

6ème Randonnée pédestre A SA VIE

Place de la République La Roche-Posay Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Randonnée pédestre solidaire au profit des enfants brûlés avec plusieurs parcours au départ de La Roche-Posay.

Texte long

L’association A SA VIE organise la 6ème édition de sa randonnée pédestre solidaire le dimanche 21 juin 2026 à La Roche-Posay, au profit des enfants brûlés, en partenariat avec le Centre Thermal.

Plusieurs parcours avec ravitaillement seront proposés afin de permettre à chacun de participer à son rythme dans une ambiance conviviale et familiale

6,8 km

8,8 km

12,5 km

15 km

17,6 km

Les inscriptions auront lieu de 7h30 à 8h30 sur la Place de la République.

Participation minimum 5 € par participant. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Les chiens sont acceptés à condition d’être tenus en laisse. .

Place de la République La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 05 47 95

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English : 6ème Randonnée pédestre A SA VIE

Walk in aid of children with burns, with several routes starting from La Roche-Posay.

L’événement 6ème Randonnée pédestre A SA VIE La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme & du Thermalisme La Roche Posay