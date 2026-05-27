Viva Italia ! 200 ans e musique italienne pour clavier Temple Rouillé

Les Amis de l’orgue de Rouillé continuent leurs voyages musicaux printaniers le dimanche 7 juin avec un séjour ensoleillé dans l’Italie baroque, avec comme guide Yannick Varlet.

Avec Frescobaldi, Pasquini, Storace, Scarlatti, Valeri, etc., ce sont deux cents ans de paysages musicaux italiens qui nous seront proposés à l’orgue et au clavecin par ce grand musicien, dans un répertoire qu’il affectionne particulièrement et sur lequel il s’est formé avec le maître Luigi Tagliavini sur les plus beaux orgues historiques du pays.

Musicien éclectique, aux multiples talents d’interprète et d’improvisateur dans des domaines très variés, du plus classique à différentes formes de musique actuelle, Yannick Varlet a enregistré une cinquantaine de CD, dont une dizaine en solo (les Variations Goldberg de Bach ainsi que des pièces d’orgue ; des pièces de clavecin et d’orgue de Froberger et Buxtehude ; Mozart et son époque etc.) et beaucoup d’autres au sein de prestigieuses formations : Mensa Sonora, La Simphonie du Marais, l’Ensemble William Byrd, TM+…

Pour ce concert exceptionnel du 7 juin, Yannick Varlet fera dialoguer son magnifique clavecin italien avec l’orgue de Jean-Pascal Villard. Un grand moment musical en perspective ! Viva Italia !