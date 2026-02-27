La Gravienne

Poitiers Vienne

Début : 2026-06-08

fin : 2026-06-14

2026-06-08

La Gravienne, c’est une aventure vélo, à travers chemins et petites routes de la Vienne.​ Découvrez les nombreux sentiers et chemins qui sillonnent notre territoire, en goutant à notre gastronomie locale tout en explorant notre patrimoine !

3 parcours selon vos envies

– L’APPEL D’LA SÔRCE 886 km, du lundi 8 au dimanche 14 juin

– À TOI D’CHOUÈRE ! 3 traces au choix de 86 km, le samedi 13 juin

– LA DROLIÈRE une trace 86 km, le dimanche 14 juin .

Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine abc.veloevenement@gmail.com

