La Gravienne Poitiers
La Gravienne Poitiers lundi 8 juin 2026.
La Gravienne
Poitiers Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-08
La Gravienne, c’est une aventure vélo, à travers chemins et petites routes de la Vienne. Découvrez les nombreux sentiers et chemins qui sillonnent notre territoire, en goutant à notre gastronomie locale tout en explorant notre patrimoine !
3 parcours selon vos envies
– L’APPEL D’LA SÔRCE 886 km, du lundi 8 au dimanche 14 juin
– À TOI D’CHOUÈRE ! 3 traces au choix de 86 km, le samedi 13 juin
– LA DROLIÈRE une trace 86 km, le dimanche 14 juin .
Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine abc.veloevenement@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Gravienne
L’événement La Gravienne Poitiers a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme de Grand Poitiers