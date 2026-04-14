Sortie à vélo en mixité choisie, Poitiers, Poitiers

Sortie à vélo en mixité choisie Jeudi 21 mai, 18h30 Poitiers Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T18:30:00+02:00 – 2026-05-21T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-21T18:30:00+02:00 – 2026-05-21T19:30:00+02:00

Cette sortie permet de rouler entre femmes et minorités de genre, pour prendre confiance et partager une sortie à vélo à un rythme détendu.

Rdv à 18h30 au départ de Push (à Poitiers), pour une sortie de niveau accessible, d’environ 15 km, ouvert à tous les types de vélo (VTT, VTC, gravel, route, musculaire ou électrique).

La sortie sera suivie d’un ciné-débat sur le voyage à vélo chez Push.

Poitiers Place de l’hôtel de ville, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/grandesgoulesavelo/ »}, {« type »: « email », « value »: « grandesgoulesavelo@gmail.com »}]

Sortie d’environ 1 heure autour de Poitiers, pour les femmes et minorités de genre. Pour une sortie sans pression, ouvert à tous les types de vélo et à tous les niveaux.