Foire de Poitiers Poitiers

Foire de Poitiers

11 Rue Salvador Allende Poitiers Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-20

Du 20 au 25 mai 2026, la Foire de Poitiers revient pour six jours placés sous le signe de la convivialité, des bonnes affaires et des découvertes. Près de 200 exposants et une multitude d’animations gratuites rythmeront cette nouvelle édition !

Cette année, cap sur la nostalgie avec le thème Nos années rétro . Un village années 60 pour replonger dans l’ambiance vintage, avec de nombreux trésors à chiner vêtements rétro, vinyles, mobilier, flippers, plaques émaillées…

Des concerts aux sonorités mythiques, du swing au rockabilly, en passant par la pop de Queen, le disco et les grands classiques yéyé. Un espace dédié au rétrogaming pour les amateurs de consoles et jeux d’époque. Une exposition de voitures de collection pour les passionnés de belles mécaniques. Et bien sûr, les 200 exposants répartis dans les différents villages thématiques qui font le succès de la Foire de Poitiers ! .

